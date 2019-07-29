UMKE ekibi Kars’a döndü

Ulusal Medikal Kurtarma (UMKU) ekibi Malatya’dan döndü. Malatya’da 81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen “8. Ulusal UMKU Tatbikatı ve Afetlara Bütüncül Yaklaşım Paneline” katılan Kars UMKU ekibi, gösterdiği performans ile dikkat çekti.

500 UMKE ve 36 destek personeli ile 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 Mobil Komuta Aracı ve 10 hizmet aracıyla ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen tatbikatta; “Yüksekten Düşen yaralıya müdahale ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireylerin kurtarılması) Devlet Demiryolları işletme Müdürlüğünde; Tren Kazası, Levent Kanyonunda; Helikopter ile Medikal Kurtarma ve Tıbbi Tahliye, Beylerderesi Viyadük yan yolunda; Çoklu Trafik Kazası, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde; Hastane Tahliyesi, Beydağı Mahallesinde, Enkazdan Yaralı Kurtarma senaryolarıbaşarıyla gerçekleştirildi.

81 ilde faaliyet yürüten Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin Malatya’da gerçekleştirdiği tatbikata katılan Kars ekibi, 2 günlük programın ardından kente döndü.