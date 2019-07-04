UMKE ekibi huzurevi sakinlerini sağlık taramasından geçirdi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Maide Bolel Huzurevi sakinlerine ziyarette bulunarak sağlık taramasından geçirdiler.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "İki kurum arasındaki işbirliği ile eli öpülesi yaşlılarımıza moral verilmesi ve sağlık problemlerinin giderilmesini planlamadığımız bu hizmetimiz rutin olarak belirli tarihlerde devam edecektir" dedi.

Maide Bolel Huzurevi Müdürü Ali Dertli de, huzurevi sakinlerine yapılan sağlık taraması için memnuniyetini belirterek başta İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ziyarette huzurevi sakinleri ile sohbet ederek sağlık alanındaki taleplerini dinledi. UMKE ekibi tarafından huzurevi sakinlerinin muayeneleri yapıldı. Bazı hastaların muayenesini Müdür Bilge bizzat kendisi yaptı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge huzurevi sakinlerinin isteklerini kırmayarak bocce oynadı.

Bu ziyaretten sonra Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Alper Sezer ile birlikte Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı evlerde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla Sohbet eden Doç. Dr. Uğur Bilge Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Alper Sezer’den bu evlerde kalan çocukların bakımları ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Ziyarete UMKE ekibi de eşlik etti.