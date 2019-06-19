UMKE ‘denYenice’de Temel Arama Kurtarma eğitimi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi Yenice ilçesine bağlı Yazıköy’de dörtgün “İple Erişim ve Temel Arama Kurtarma “ eğitimi gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi Yenice ilçesine bağlı Yazıköy’de dörtgün “İple Erişim ve Temel Arama Kurtarma “ eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim süresince UMKE ekibine,dağcılık malzemelerinin tanıtılması, düğümler ve kullanım alanları, yatay yaşam hattı ve istasyon kurulumu, iple erişim yatay geçiş, sedye paketleme ve nakil, acil durum senaryoları, ekip kurma ve koordinasyon, güvenli bölge belirleme eğitimleri verildi.

Yenice’de verilen eğitime 1 eğitmen ve 21 gönüllü UMKE personeli katıldı.

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