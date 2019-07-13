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Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası

- Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonaya 71 ilden bin 700 sporcu katılıyor - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Son dünya şampiyonasında çok büyük ivme kazandık. Bu başarı bu milletin başarısıdır"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:59
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası

SİVAS (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği şampiyonaya Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada 71 ilden kadın ve erkek bin 700 sporcu ter döküyor.

Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet kenti kadim Sivas'ta sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı olduğunu anımsatan Ayhan, "Temel gayemiz, 100 yıl önceki ecdadın fedakarlığını yad etmek. Bu mirası, asil ruhu, dünden bugüne, bugünden yarına taşımaktır. Geçmişi yad edip geleceğe umutla bakabilmek en büyük düsturumuzdur. Bu yüzden bu yarışmalara, bu müsabakalara önem veriyoruz. İller arasındaki kardeşlik ruhunu arttırmak, bütün renkleri bir araya getirmek için bu turnuvaları önemsiyoruz." diye konuştu.

Sivas'ın son dönemde birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, emeği geçenlere teşekkür etti.


- "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise önemli başarılara imza attıklarını, 2020'ye sporcuların dolu dizgin hazırlandıklarını ifade etti.

Sporcuları tebrik eden Şahin, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Son dünya şampiyonasında çok büyük ivme kazandık. Bu başarı bu milletin başarısıdır. Bu başarı antrenöründen sporcusuna, hakeminden kulübüne 81 ilde bu faaliyeti gösteren arkadaşlarımızın başarısıdır. 2020'de çalışmalarımızla başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, il protokolü ve sporcular katıldı.

Şampiyona 16 Temmuz'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:59
  1. Sivas
  2. Taekwondo
  3. Taekwondo Federasyonu BaşkanıMetin Şahin
  4. Türkiye Şampiyonası

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