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Gündem Ümitcan Uygun'la ilgili sıcak gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan...
Gündem

Ümitcan Uygun'la ilgili sıcak gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan...

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Türkiye gündemine oturan Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 22:28:00 -
Ümitcan Uygun'la ilgili sıcak gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan...

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Ümitcan Uygun, ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Ümitcan Uygun’la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Olay günü aynı evde bulunan şüpheliler Furkan G. ve Dilan G. içinse savcı, ‘suç delillerini karartma’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelmişti

Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu’nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

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