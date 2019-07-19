Ümit Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türk vatandaşlarına İngiltere’de çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili geçen yıl yapılan zorlaştırıcı düzenlemeler hakkında sorularını yanıtladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasına yönelik yeni göç stratejisi bağlamında yapılan yasal değişikliklerin Ankara Anlaşması koşullarını zorlaştırdığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Daha önceki koşullar altında İngiltere’ye gelen ama bu yeni koşulların kendilerine dayatıldığı bir grup vatandaşımız kendi aralarında örgütlenerek İçişleri Bakanlığını mahkemeye verdi. Deyim yerindeyse maç oynanırken kuralların değiştirilmesine karşı hukuki yola başvurdular. Biz de tabii ki bu vatandaşlarımızı destekledik.

Biz de her fırsatta gerek Dışişleri Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığında İngiliz yetkililerle görüşmelerimizde Ankara Anlaşması ile buraya gelen ama değişen kurallar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını anlatıyoruz, tekrar tekrar izah ediyoruz."

Yalçın, iki ülke arasındaki temaslarda Türk vatandaşlarının Brexit sonrasında İngiltere’ye gelişine ilişkin ne tür düzenlemeler yapılacağının da ele alındığına dikkati çekerek, "Bu konuda İngiltere İçişleri Bakanı ile bizim İçişleri Bakanımızın mektuplaşmaları oldu." dedi. Yalçın, bu çerçevede alt düzeydeki teknik komiteler ve bakan yardımcısı düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"Yaklaşımları olumlu"

İngiliz makamlarının Türk vatandaşlarının İngiltere’ye gelişini düzenleyen mekanizmalar konusundaki yaklaşımları ile ilgili soruya da Yalçın, “Yaklaşımları olumlu. Burada bulunan vatandaşlarımızın haklarının korunacağını, yeni gelmek isteyen vatandaşlarımız için de nasıl bir çerçeve düşünüleceğini belirtiyorlar.” diye konuştu.

Brexit sürecinin belirsizliğini İngiliz makamları için de koruduğunu vurgulayan Yalçın, “Aslında onlar da AB’den anlaşmalı mı, anlaşmasız mı çıkacaklarını bilemedikleri için bazı konular daha net değil. O yüzden biraz daha netleşmesini bekliyorlar ama her halükarda biz vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğimiz için bu konularda endişeye gerek olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Süre uzadı, ücret getirildi

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Bunun üzerine Türk vatandaşları davayı temyize götürme izni alabilmek için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

İngiliz siyasetçilerden destek

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler geçen ay ortak bir bildiriye imza atarak hükümete Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurma çağrısı yapmıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.