0553 313 94 23

Ümit Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Ankara Anlaşması'nın koşullarındaki zorlaştırıcı değişiklikleri İngiliz makamları nezdinde gündeme getirdiklerini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:49
Ümit Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türk vatandaşlarına İngiltere’de çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili geçen yıl yapılan zorlaştırıcı düzenlemeler hakkında sorularını yanıtladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasına yönelik yeni göç stratejisi bağlamında yapılan yasal değişikliklerin Ankara Anlaşması koşullarını zorlaştırdığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Daha önceki koşullar altında İngiltere’ye gelen ama bu yeni koşulların kendilerine dayatıldığı bir grup vatandaşımız kendi aralarında örgütlenerek İçişleri Bakanlığını mahkemeye verdi. Deyim yerindeyse maç oynanırken kuralların değiştirilmesine karşı hukuki yola başvurdular. Biz de tabii ki bu vatandaşlarımızı destekledik.

Biz de her fırsatta gerek Dışişleri Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığında İngiliz yetkililerle görüşmelerimizde Ankara Anlaşması ile buraya gelen ama değişen kurallar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını anlatıyoruz, tekrar tekrar izah ediyoruz."

Yalçın, iki ülke arasındaki temaslarda Türk vatandaşlarının Brexit sonrasında İngiltere’ye gelişine ilişkin ne tür düzenlemeler yapılacağının da ele alındığına dikkati çekerek, "Bu konuda İngiltere İçişleri Bakanı ile bizim İçişleri Bakanımızın mektuplaşmaları oldu." dedi. Yalçın, bu çerçevede alt düzeydeki teknik komiteler ve bakan yardımcısı düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"Yaklaşımları olumlu"

İngiliz makamlarının Türk vatandaşlarının İngiltere’ye gelişini düzenleyen mekanizmalar konusundaki yaklaşımları ile ilgili soruya da Yalçın, “Yaklaşımları olumlu. Burada bulunan vatandaşlarımızın haklarının korunacağını, yeni gelmek isteyen vatandaşlarımız için de nasıl bir çerçeve düşünüleceğini belirtiyorlar.” diye konuştu.

Brexit sürecinin belirsizliğini İngiliz makamları için de koruduğunu vurgulayan Yalçın, “Aslında onlar da AB’den anlaşmalı mı, anlaşmasız mı çıkacaklarını bilemedikleri için bazı konular daha net değil. O yüzden biraz daha netleşmesini bekliyorlar ama her halükarda biz vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğimiz için bu konularda endişeye gerek olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Süre uzadı, ücret getirildi

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı. 

"Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Bunun üzerine Türk vatandaşları davayı temyize götürme izni alabilmek için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

İngiliz siyasetçilerden destek

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler geçen ay ortak bir bildiriye imza atarak hükümete Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurma çağrısı yapmıştı. 

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:49
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    1. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    2. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    3. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    4. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    5. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    6. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    7. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    8. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    9. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    10. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama:..
    11. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    12. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    13. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    14. 40 yıllık evinin boşaltıldığını gören..
    15. NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli
    18. Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret
    19. Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
    20. Acılı baba çocukları ile 10 gün önce..
    21. Dell Technologies'den "Kıyı Temizleme..
    22. Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
    23. Demir: “Samsunspor’a desteğimiz..
    24. TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika..
    25. Nazilliler sabah sporunda buluşuyor
    26. Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile..
    27. "Takım tezgahları sektöründe..
    28. ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim..
    29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne..
    30. Bu virüs sivrisineklerden bulaşıyor
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!