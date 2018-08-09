Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü maçını mı yönetecek? Ümit Öztürk Kimdir nerelidir?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu birinci haftasında Galatasaray’ın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

1983 doğumlu hakem Ümit Öztürk, İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. Denizli bölgesi hakemlerindendir. İlk profesyonel karşılaşmasını 12 Ekim 2012 tarihinde, ilk süper lig maçını ise 2015 ve 2016 sezonunda yönetmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu, anne tarafından ise aslen Selanik Göçmenidir. Babasının memur olması sebebi ile çocukluk yılları İstanbul, Nevşehir, Acıpayam ve Alaşehir gibi il ve ilçelerde geçmiştir. Vatani görevini Şırnak‘ta yapmış, 24 yaşında iken evlenmiştir. Bu evliliğinden üç evladı vardır. Hakemlik kariyerine ise üniversite eğitiminin son sınıfında adım atmıştır.

Ümit Öztürk'ün Hakemlik Yaptığı Maçlar