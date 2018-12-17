Ümit Özdağ'dan Suriyeli mültecilere sahip çıkan Bakan Soylu'ya beddua

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, gerek terör örgütlerinin gerekse katil Esed’in çocuk, yaşlı ve kadın demeden uzun yıllardır sürdürdüğü zulümden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere yönelik düşmanca tutumu devam ediyor. Her fırsatta ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin, ölüm tehlikesinin bulunduğu Suriye topraklarına ger gönderilmesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, son olarak mülteciler üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik akıl almaz ifadeler kullandı.

Eleştiri yok, beddua var!

İçişleri Bakanı Soylu’nun Türkiye’de hayata gözlerini açan çocukları Türkiye vatandaşlığına geçirilmesi gerektiğini yönelik ifadelerini diline dolayan Ümit Özdağ, sosyal medya yayınladığı mesajında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullandı. Mesajında “Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verince anne ve babalarına ve kardeşlerine de verecekler. Türk milletini aptal zannediyorlar. Suriyelilere Türk vatandaşlığı verecek olanların Allah belasını versin. Bu Türk Milletine ihanettir” ifadelerine yer veren Özdaü bir yandan beddua ederken, diğer yandan da mülteci düşmanlığına son gaz devam etti.