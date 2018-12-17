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Ümit Özdağ'dan Suriyeli mültecilere sahip çıkan Bakan Soylu'ya beddua

Türkiye’nin, zulümden kaçan Suriyeli mültecilere kucak açmasından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, şimdi de kimi Suriyelilere vatandaşlık verilemesinden yana olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya beddua etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
Ümit Özdağ'dan Suriyeli mültecilere sahip çıkan Bakan Soylu'ya beddua

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, gerek terör örgütlerinin gerekse katil Esed’in çocuk, yaşlı ve kadın demeden uzun yıllardır sürdürdüğü zulümden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere yönelik düşmanca tutumu devam ediyor. Her fırsatta ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin, ölüm tehlikesinin bulunduğu Suriye topraklarına ger gönderilmesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, son olarak mülteciler üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik akıl almaz ifadeler kullandı.

Eleştiri yok, beddua var!

İçişleri Bakanı Soylu’nun Türkiye’de hayata gözlerini açan çocukları Türkiye vatandaşlığına geçirilmesi gerektiğini yönelik ifadelerini diline dolayan Ümit Özdağ, sosyal medya yayınladığı mesajında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullandı. Mesajında “Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verince anne ve babalarına ve kardeşlerine de verecekler. Türk milletini aptal zannediyorlar. Suriyelilere Türk vatandaşlığı verecek olanların Allah belasını versin. Bu Türk Milletine ihanettir” ifadelerine yer veren Özdaü bir yandan beddua ederken, diğer yandan da mülteci düşmanlığına son gaz devam etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
  1. Ümit Özdağ
  2. Süleyman Soylu
  3. Suriyeli muhalifler

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 12 dk önce
    ümit abi allah hicreti emrediyor hicret edenlere de dünyanın geniş olduğu garantisini veriyor mültecilere açılan kapı doğrudan allaha kitabullaha habibullaha iman ve yardımdır allahın vaadidir doğruyu getirene ve ona uyana allah katında ne dilerlerse vardır allah vaadinden döner mi asla bedduanı geri al çık rabbinin huzuruna de ki ya rabbi hükümlerinin başımın üstünde yeri var ama ben korkuyorum bizi tuzağa düşürecekler de ne hissediyorsan anlat ona pişman olmayacaksın inşallah allaha emanet ol
  • Rasim DUMANRasim DUMAN13 dk önce
    Babası da merhum Adnan MENDERES'e darbe yapanlardan Muzaffer ÖZDAĞ'dır. Babasına yakışıyor.
  • MehmetMehmet17 dk önce
    Biz bedduayı bir yerden hatırlıyoruz, kimdi bu ya, ha Fetula Gülen, evet evet Gülen beddua etmişti ve bedduası kendisini sarmış sarmalamıştı, nasıl da birbirine benziyorlar!?...
  • kibarcikkibarcik20 dk önce
    ulanmerhametsız besmelesız itin duasıkabul olsa goktenkemık yagar cakma ulkucusen rahmetlı dündar taşarı bılırmısın be soysuz herıf heee o bızım abımızdı dılın tutulsun bedduan basına gecsın ınsllah veselam
  • ahmetahmet22 dk önce
    bu saldırgan ve pis üslub kişiyi ele veriyor. Küp içindekini sızdırır...üslubu beyan aynıyla insan... Allah böyle acziyet üsluplu insanlardan milletimizi korusun
  • Yalman GüçYalman Güç22 dk önce
    Ümit Özdağ'ı ben Çerkez asıllıdır,yani Kafkas mültecisi diye bilirdim.Kendi gazeteye verdiği beyanında "Kıpçak kökemliyiz,Kumuk Türklerindeniz" demişti .Bu köken Kılıçdaroğlunun Oğuz ve kayı boyundan olduğu iddiası gibimidir,bilemiyorum.E canım kardeşim sende Anadolunun yerlisi değilsin.Sruriyeli mülteci düşmanlığın NEDEN????.
  • AlıAlı23 dk önce
    Senin aklın ermez o işlere ümit
  • NurNur28 dk önce
    Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar o belada sana döner
  • Zenci MusaZenci Musa29 dk önce
    Bu prof. ünvanlı faşist hödük Fettoş'luğa soyunmuş..Fettoş'da beddua etti, hali nice oldu..Ona göre..
  • MısaMısa29 dk önce
    Bedduaya hayır , vatandaşlık verilmesinede hayır

Günün Özeti

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