Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

İYİ Parti’nin son kongresinde Koray Aydın tarafından üzeri çizilen İYİ Pati İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında, ”Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" açıklaması sonrası İYİ Parti’de yeniden FETÖ iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ hangi partilerde görev aldı?

Ümit Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ, 2005 yılında MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak adaylığı kabul edilmedi. Ümit Özdağ, aynı yıl MHP’den ihraç edildi.

2010 yılında tekrar MHP üyesi olmuş ve 12 Haziran 2011’de yapılan milletvekili seçimlerinde MHP’nin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı’nda MHP MYK Üyesi olarak seçildi.

7 Nisan 2015’te MHP Gaziantep 1.sıra Milletvekili adayı olarak oldu, 7 Haziran seçimlerinde Meclis’e girmeyi başardı. 1 Kasım 2015’te yapılan erken seçimde de yine MHP Gaziantep 1.sıra Milletvekili adayı oldu ve bu seçimde de Meclis’e girmeyi başardı.

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında Japonya’nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanına sahip oldu.

1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu.

MHP’nin 19 Kasım 2006’da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016’da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Ümit Özdağ, Meral Akşener’in başını çektiği oluşumla birlikte İYİ Parti’nin kurucular kurulu listesinde yer almakta.