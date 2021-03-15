Ümit Kocasakal kimdir? Hukukçu kimliği ile gündeme dair önemli konuları yorumlayan Ümit Kocasakal'ın hayatında dair ayrıntılar merak ediliyor.

Ümit Kocasakal kimdir?

Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966 tarihinde Köln'de dünyaya gelmiştir. Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu.

İstanbul Barosu seçimlerinde başkanlığa Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Doç. Dr. Ümit Kocasakal seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 97 avukattan 19 bin 816'sı oy kullandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki adayla katıldığı seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun diğer adayı İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ise 4 bin 520 oy alırken, Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Satılmış Şahin 4 bin 55, Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Kemal Aytaç 3 bin 247, Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Kemal Güngör 1.236, Özgürlükçü Hukuk Platformu adayı Feyzi Çelik 678 oy aldı.