Ümit Karan, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'i hedef aldı

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"O işler 2 maçla olmaz"

Ümit Karan, Kosovalı golcüsü Muriqi'in performansı hakkında da konuştu.

Muriqi'in iyi bir santrfor olduğunu söyleyen ancak performansının devamını getirmesi gerektiğini vurgulayan Karan, "Süper Lig'de iyi isimler ve iyi santrforlar var. Ancak Muriqi daha yeni başladı, 2 maçla olmuyor bu işler. Biraz oynasın görelim. Geçen sene Rize'de iyi bir sezon geçirdi. Bence Vedat Muriç çok iyi bir santrfor ama 2 hafta daha erken. Geçen hafta 'Manchester United izlemeye geldi' dediler. O işler 2 maçla olmaz. Alanyaspor maçında sahada yoktu. Çok iyi santrfor, büyük bir yetenek ve takımların aradığı bir santrfor ama devamını getirmesi lazım" dedi.