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Ümit Karan ağabeyi hakkındaki iddialara cevap verdi

Eski milli futbolcu Ümit Karan kardeşi tarafından dolandırıldığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:51
Ümit Karan ağabeyi hakkındaki iddialara cevap verdi

Eski milli futbolcu Ümit Karan, sahalara veda ettikten sonra işletmeciliğe adım atmıştı. Önce Maçka’da, ardından da Ataköy’de mekan işleten sporcu, ortaklarının da desteğiyle sektörde adından söz ettirmişti. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Karan’ın son projesiyse, bir oto galeri oldu. Futbolcu, kardeşi Aykut Karan’la Etiler’de bir oto galeri açarak, lüks araçlar satmaya başladı. Ancak işler umduğu gibi gitmedi!

Tüm parasını bu işe yatıran Karan’ın kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Aykut Karan’ın bir gün içinde her şeyi satarak, Miami’ye kaçtığı konuşuluyor. Yatırımın tamamını kardeşinin üzerine yapan futbolcunun, büyük hayal kırıklığı yaşadığı söylentiler arasında. Hayatının şokuyla karşılaşan Karan’ın, sosyal medya hesaplarından sildiği kardeşiyle bir daha konuşmama kararı aldığı da belirtiliyor.

ÜMİT KARAN'DAN O İDDİLARA YANIT

Karan çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte Ümit Karan'ın o açıklaması:

"Dün ve bugün basında çıkan kardeşimle ve benimle alakalı haberler gerçekten çok çirkin. Böyle bir durum söz konusu değildir. Asılsı ve koskoca yalan bir haberdir. Bu haberleri çıkartan arkadaşlarında vicdanlarını sorgulamalarını ister ve kendileri hakkında hukuki süreç başlatılacağını söylemek isterim. Ülkemizde tartışılması ve takip edilmesi gereken daha önemli konular varken, böyle asılsız ve yalan haberlere vakit harcanmamalı. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Ümit Karan"

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 14:51
  1. Ümit Karan
  2. dolandırıldı
  3. iddia

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