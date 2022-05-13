Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim nereli kaç yaşında? Ümit Erdim hangi dizilerde oynadı?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Ayrıca terör destekçisi Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na destek verenlere en anlamlı eleştiri de oyuncu Ümit Erdim’den geldi.

Ümit Erdim Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Erdim "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı. Peki kim bu Ümit Erdim? Ümit Erdim nereli kaç yaşında?

Ümit Erdim kimdir?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli’nde Çınarlı`da işçi bir baba ve öğretmen bir annenin üç erkek çocuğunun üçüncüsü olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmit’de Yahya Kaptan mahallesinde okudu. Liseyi İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nde bitirdi.

Sonra İzmit Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro okuluna girdi. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda repertuar oyununda oynadı. Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile hayatını birleştirmiştir ve Ses adında bir kızı vardır.

Ümit Erdim hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2015 - Can Tertip (Şakir) (Sinema Filmi)

2014 - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 (Sinema Filmi)

2013 - Doksanlar (Mustafa Tuncay) (TV Dizisi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (veli) (Sinema Filmi)

2011 - Burada Laf Çok (KENDİSİ) (Tv Programı)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Kerem) (TV Dizisi)

2009 - Teyzanne (Damperli) (TV Dizisi)

2009 - Mezuniyet (Polat) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Adanalı (Erdem) (TV Dizisi)

2006 - Gönül (Cemali) (TV Dizisi)

2006 - 2009 - Selena (Zülfikar Yıldız) (TV Dizisi)

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Varmısın Arif )

2002 - Böyle mi Olacaktı? (Konuk) (TV Dizisi)

Sunduğu Programlar:

2011 - Pasaport

2012 - Adam Asmaca