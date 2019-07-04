0553 313 94 23

Ümit Boyner, Fransa'daki ekonomi zirvesinde konuşacak

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 5-7 Temmuz'da "Yeniden Güvenmek-Güvenilir Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" temasıyla 19. kez düzenlenecek zirvede konuşmacı olacak

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Ümit Boyner, Fransa'daki ekonomi zirvesinde konuşacak

İSTANBUL (AA) - Fransa’nın Davos’u olarak nitelendirilen ve her yıl Fransa'yla birlikte tüm Avrupa ve dünyadan önemli ekonomist, kanaat önderi, akademisyen, siyasetçi ve iş insanlarını ağırlayan "Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence"a Türkiye'den Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, konuşmacı olarak katılacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Ümit Boyner, 5-7 Temmuz'da "Yeniden Güvenmek-Güvenilir Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" temasıyla 19. kez düzenlenecek zirvede konuşacak.

Türkiye ile Fransa ve AB arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Institut du Bosphore’un Bilim Kurulu Eş Başkanlığı'nı da yapan Boyner, yarın teknolojik gelişim ve güven arasındaki ilişkinin ele alınacağı "Teknolojik Gelişime Güvenebilir miyiz?" başlıklı oturumda değerlendirmelerini aktaracak.

Teknolojik gelişmenin küresel ekonomi ve yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirileceği oturumun katılımcıları arasında çok uluslu teknoloji danışmanlık şirketi Capgemini Üst Yöneticisi (CEO) Paul Hermelin, ay seyahatleri organize etmek üzere çalışan Fransız start-up’ı Anima Kurucusu Alexander Cadain ve teknolojik gelişmelerin çelişkili yönleriyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan yazar Evgeny Morozov da bulunuyor.


- Fransa’nın ekonomi alanındaki en önemli organizasyonu


Verilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Fransız ekonomistlerin düşünce kuruluşu olan "Le Cercle Des Economistes" tarafından organize edilen ve dünya ekonomisini etkileyen düşünce akımlarının ele alındığı bir platforma dönüşen zirveye, bu yıl Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İspanya Bakanı Nadia Calvino, İngiltere Parlamento Üyesi Ed Miliband ve İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström de katılıyor.

5 bin dinleyicinin katılması beklenen etkinliğin bu yılki kapanış oturumu ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güvenin yeniden inşasında oynadığı anahtar role dikkati çekmek için sadece kadınların katıldığı bir oturum olarak organize ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
  1. Fransa
  2. Ümit Boyner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    2. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    3. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    6. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    7. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    8. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    9. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    10. Memur-Sen Öner’e emanet
    11. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    12. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    13. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    14. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    15. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    16. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    17. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    18. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    19. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    20. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    21. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    22. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    23. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    24. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    25. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    26. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    27. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    28. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    29. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    30. Balkon faciasında yaralanan baba..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!