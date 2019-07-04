Ümit Boyner, Fransa'daki ekonomi zirvesinde konuşacak

İSTANBUL (AA) - Fransa’nın Davos’u olarak nitelendirilen ve her yıl Fransa'yla birlikte tüm Avrupa ve dünyadan önemli ekonomist, kanaat önderi, akademisyen, siyasetçi ve iş insanlarını ağırlayan "Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence"a Türkiye'den Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, konuşmacı olarak katılacak.



Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Ümit Boyner, 5-7 Temmuz'da "Yeniden Güvenmek-Güvenilir Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" temasıyla 19. kez düzenlenecek zirvede konuşacak.

Türkiye ile Fransa ve AB arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Institut du Bosphore’un Bilim Kurulu Eş Başkanlığı'nı da yapan Boyner, yarın teknolojik gelişim ve güven arasındaki ilişkinin ele alınacağı "Teknolojik Gelişime Güvenebilir miyiz?" başlıklı oturumda değerlendirmelerini aktaracak.

Teknolojik gelişmenin küresel ekonomi ve yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirileceği oturumun katılımcıları arasında çok uluslu teknoloji danışmanlık şirketi Capgemini Üst Yöneticisi (CEO) Paul Hermelin, ay seyahatleri organize etmek üzere çalışan Fransız start-up’ı Anima Kurucusu Alexander Cadain ve teknolojik gelişmelerin çelişkili yönleriyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan yazar Evgeny Morozov da bulunuyor.





- Fransa’nın ekonomi alanındaki en önemli organizasyonu





Verilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Fransız ekonomistlerin düşünce kuruluşu olan "Le Cercle Des Economistes" tarafından organize edilen ve dünya ekonomisini etkileyen düşünce akımlarının ele alındığı bir platforma dönüşen zirveye, bu yıl Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İspanya Bakanı Nadia Calvino, İngiltere Parlamento Üyesi Ed Miliband ve İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström de katılıyor.

5 bin dinleyicinin katılması beklenen etkinliğin bu yılki kapanış oturumu ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güvenin yeniden inşasında oynadığı anahtar role dikkati çekmek için sadece kadınların katıldığı bir oturum olarak organize ediliyor.

