0553 313 94 23

Ümidini kestiği çalınan otomobiline 5 yıl sonra kavuştu

İstanbul’da galericilik işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız, iş yerinin önünden çalındıktan sonra ümidini kestiği otomobiline 5 yıl sonraBolu’da kavuştu.

26 Şubat 2019 Salı 15:55
Ümidini kestiği çalınan otomobiline 5 yıl sonra kavuştu

İstanbul’da galericilik işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız, iş yerinin önünden çalındıktan sonra ümidini kestiği otomobiline 5 yıl sonraBolu’da kavuştu.



Olay, 2014 yılı Ekim ayında İstanbul’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da galericilik işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız’ın iş yerinin önünde bulunan bir otomobil gece saatlerinde çalındı. Sabah iş yerine geldiği sırada otomobili park edildiği yerde göremeyen Yıldız, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, 81 ilin emniyet müdürlükleri ile de çalıntı otomobilin marka, model ve plaka bilgileri paylaşıldı.



Trafik cezası hırsızı yakalattı


Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarının bulunduğu Bolu’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri bilgilerinin paylaşıldığı çalıntı araca yönelik çalışma başlattı. Ekipler TEM Otoyolu’nu kullanan ve kent merkezinde bulunan Kent Güvenlik Sistemi’ne takılan çalıntı araca benzer yaklaşık 400 araç üzerinde inceleme yaptı. Bu sırada İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, kendisine gelen trafik cezasına itiraz etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Plakasına Bolu’da trafik cezası yazıldığını ancak hayatında hiç Bolu’da bulunmadığını söylemesi üzerine durum Bolu Emniyeti’ne bildirildi. Kent merkezinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı otomobili Alpağut Mahallesi’nde park halinde buldu.



Araç, sahibine teslim edildi


Araç üzerinde yapılan incelemede, 5 yıl önce çalınan Bayram Ayyıldız’a ait otomobile ikiz plaka takılarak satıldığı ortaya çıktı. Ekipler, aracın son sahibini gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Ayyıldız’ın aracını çalan hırsız ise, İstabul’da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çalıntı otomobil Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek Bayram Ayyıldız’a aracının bulunduğu bilgisi verildi. 5 yıl önce çalınan otomobilini teslim almaya gelen Ayyıldız, aracın bulunmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, “2 gün önce müjdeli bir haber aldık. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim. Aracımızın bulunduğunu bizzat bizi arayarak bilgilendirdiler. Gerekli prosedürlerle ilgili de tekrar tekrar aradılar. Evraklarımız hazırdı. Aracımız teslim almaya geldik. Bu aracı belki change edeceklerdi. Belki parçalayıp satacaklardı. Büyük bir çabayla, operasyonla adım adım çalışarak emniyetimiz aracımız buldu. Biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Dolayısıyla 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu. Yani kendi helal malımızmış demekki. Helal kazanmış ki, bize tekrar geri döndü. Birilerine haram lokma girmeden, başka birilerine de haram işlemeden aracımıza kavuştuk. Mutluyuz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fındık üreticisi, benim çiftçim, benim köylüm, benim başımın tacıdır"
    1. "Fındık üreticisi, benim çiftçim,..
    2. Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası..
    3. Türk balıkçılara ateş açıldı!..
    4. Hindistan’ın bombaladığı köy..
    5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    6. Bilecik’te eğitim sınıfları açılışı..
    7. Çin'de uçak motoruna atılan şans..
    8. Bayraklı’da CHP ve İYİ Parti tek yürek
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    10. MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart..
    11. Rusya: "Irak’ta yatırımlarımız 10..
    12. Zorluoğlu: "Seçime günler kala her..
    13. "Adana Resmine Bak" sergisi
    14. Şehit aileleri ve gazilerden Başkan..
    15. Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler..
    16. Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı,..
    17. Keskin’den, Başkan Adayı Ekinci’ye övgü
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    19. KAYÜ’de “1. İş ve Kariyer Toplantısı”..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah’ın..
    21. Yaralı kadına yoldan geçen doktorlar..
    22. "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve..
    23. Irak Sağlık Bakanlığı: "20 bine yakın..
    24. Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş..
    25. Turkcell ve ULAK Haberleşme’den yerli..
    26. Afyonkarahisar’da Vergi Haftası..
    27. Bahçeli’den flaş sözler: 31 Mart..
    28. Yeni kanser tedavisi araştırma amaçlı..
    29. Göreve başlayacak bekçilere..
    30. Öğrenciler KO-MEK mutfağında mancarlı..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı