UMH'den UCM'ye "Hafter'i yargılayın" çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM), General Halife Hafter'i işlediği savaş suçları nedeniyle yargılamasını talep etti.

Serrac, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderdiği mesajda, Hafter güçlerinin sivillere ve insanlığa karşı suç işlediğini, ağır ve şehir içinde kullanılması yasak silahlarla altyapıyı yıktığını kaydetti.

Hafter güçlerinin, sivil yerleşim yerlerini, okulları ve sahra hastanelerini hedef aldığını belirten Serrac, bunun yanı sıra çocukların zorla silah altına alındığını, esirlere kötü muamelede bulunulduğunu ve tüm bunların savaş suçu olduğunu ifade etti.

Başta başkent Trablus'a açıkça saldırı emri veren Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter olmak üzere bu suçları işleyen herkesin yargılanmasını isteyen Serrac, Libya mahkemesinin UCM'yi bu konuda tüm belge ve delillerle bilgilendireceğini aktardı.

- Ne olmuştu?

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Trablus'taki saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

UMH Sözcüsü Muhanned Yunus, Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

