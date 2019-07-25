UMH'den Hafter'in "Zafer yakın" açıklamalarına cevap

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in "Trablus'ta zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarının, kendisine bağlı birliklerin moralini yükseltme amacı taşıdığını bildirdi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda aldığı yenilgilere rağmen "zaferin yakın" olduğu yönünde sözler sarf etmesini değerlendirdi.

Hafter'in, Trablus'u ele geçirmedeki başarısızlığını örtbas etmek ve kendisine bağlı güçlerin moralini yükseltmek maksadıyla bu açıklamaları yaptığını söyleyen Meci, UMH birliklerinin, Hafter güçlerinden gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.



Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.