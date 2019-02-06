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UMH'den "Hafter'in güney operasyonlarına" tepki

- UMH, Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın güneyinde düzenlediği askeri operasyonların sona erdirilmesi çağrısında bulundu

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:21
UMH'den "Hafter'in güney operasyonlarına" tepki

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yaşanan askeri gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

UMH'dan yapılan yazılı açıklamada, sivil barışı korumak ve akan kanın durdurulması için çatışmaların acilen son bulması gerektiği belirtildi.

Akıl ve sağduyunun hüküm sürmesi ve Libyalıların istikrar umutlarını kıran bu eylemlerin durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, hedefin terörün her türlüsüyle, organize suçlarla mücadele etmek ve paralı askerleri ortadan kaldırmak olduğu ancak bunun sivillerin güvenliğini ve hayatlarını tehdit eden askeri yöntemlerle gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı.

Çabaların ve koordinasyonun birleştirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bu durumlar bizi geriye götürür. Kurumları birleştirmek, sıkıntıları aşıp güvenliği sağlamak için seçimler yapmak aracılığıyla ülkedeki krizin çözümünün eşiğindeyiz." ifadelerine yer verildi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün ülkenin güneyinin, siyasi hesapların görüldüğü bir arena haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:21
  1. Güney
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