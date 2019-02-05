UMH'den "Hafter'in güney operasyonlarına" ilişkin açıklama

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin güneyinin, siyasi hesapların görüldüğü bir arena haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

UMH Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin katılımıyla başkent Trablus'ta "Libya 2019 İnsani Yardım Planı" kapsamında özel bir toplantı düzenlendi.

General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, iki haftadan uzun süredir Libya'nın güneyinde yürüttüğü askeri operasyonların ardından ilk kez konuşan Serrac, ülkenin güneyinde yaşanan sıkıntıların sonlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Serrac, terörle mücadele, organize suçlar ve ülkeye müdahil olmak isteyenlerle mücadele ettikleri ve etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin güneyinin siyasi hesapların görüldüğü bir yer ya da bölgedeki sosyal dokunun bileşenleri arasında kargaşaya kapı aralanan bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İnsani yardım konulu toplantının, bu yöndeki ilk buluşmadan bir yıl sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Serrac, şunları söyledi:

"Bu 1 yıl boyunca Libya, bazıları hayal kırıklığı yaratan pek çok olaya tanık oldu. Bunlar arasında, güvenlik ihlalleri, istikrara darbe vurmayı hedefleyen terör kalıntılarının girişimleri ve ülkedeki demokratik deneyimi başlamadan sonlandırma çabaları gibi olaylar yer alıyor."

Fayiz es-Serrac, ülkede daimi istikrarlı bir aşamaya geçmenin ve meşruiyet konusundaki anlaşmazlıkları sonlandırmanın tek çözüm yolunun cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri olduğunu yineledi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.