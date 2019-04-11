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UMH'den "Hafter güçleri çocuk savaşçı kullanıyor" iddiası

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında "çocuk savaşçı"ların kullanıldığını iddia etti

11 Nisan 2019 Perşembe 00:40
UMH'den "Hafter güçleri çocuk savaşçı kullanıyor" iddiası

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter güçlerini "çocuk savaşçı" kullanmakla suçladı.

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında çocuk savaşçıların kullanıldığını öne sürerek, "Bu yürek sızlatan bir durum. Onlar henüz çocuk. Onların yetiştiğini, eğitildiğini ve gelecek için hazırlandığını görmek yerine, ölüme hazırlandıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter güçlerinin Trablus'a saldırısını da değerlendiren Başağa, operasyonu "kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimeşru bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Başağa, uzlaşı ve barış konuşmanın olumlu baktıklarını, ancak dürüst olunması gerektiğini ve bunun saldırganların istediklerini silah zoruyla kabul etmek anlamına gelmediğini belirtti.

Hafter güçlerinin geldiği yere çekilmesi gerektiğini söyleyen Başağa, "Aksi halde onlarla tereddüt etmeden vermeksizin karşılaşmaktan başka bir yol kalmıyor." dedi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ise Birleşmiş Milletler'e salı günü sunduğu mektupta Hafter güçlerinin Trablus saldırısında çocuk savaşçı kullandığını dile getirdi.

Seyyale, BM'nin duruma acilen müdahale etmesini isteyerek, saldırıların durması, saldıran güçlerin caydırılması ve krizin barışçıl çözümü için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta yaklaşık yarım milyon çocuğun büyük risk altında bulunduğunu duyurdu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:40
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