UMH'den ateşkes için "Hafter güçleri geldikleri yere dönsün" şartı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu söyledi.

Yunus, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Eski şartlara göre bir siyasi çözümden bahsetmenin zamanı geçti ama aynı zamanda UMH bir ateşkesi memnuniyetle karşılar." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın siyasi bir çözüm için bütün devletlerle iletişim halinde olduğunu belirten Yunus, "Uluslararası alanda askeri değil siyasi bir çözüm vurgusu var." ifadesini kullandı.

Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu bildirdi.

Trablus'a yönelik saldırıyı kışkırtan dış müdahalelere yönelik tavır alacaklarını dile getiren Yunus, güçlerinin savunma pozisyonundan hücum aşamasına geçtiğini söyledi.

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e destek verdiği yönünde bilgiler var ancak kesin değil." diyen Yunus, çatışmalar sebebiyle binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yunus, Hafter güçlerinin ihlallerinin belgeleneceğini ve hukuki adımların atılacağını belirtti.

Wall Street Journal gazetesinde dün yayımlanan ve Suudi hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın General Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği ileri sürülmüştü. Haberde, ismi açıklanmayan bir Suudi yetkilinin, "Oldukça cömerttik." ifadesine yer verilmişti.

- Hafter çatışmanın fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü, Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



