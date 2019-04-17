UMH'den Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığı, başkent Trablus'a yönelik saldırıları görüşmek için Arap Birliğini pazar günü olağanüstü toplantı düzenlemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablus'a düzenlenen saldırılar ve General Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği ihlalleri görüşmek için Arap Birliğinden pazar günü olağanüstü toplantı talep edildi.

Açıklamada ayrıca, sivillere yönelik saldırıları kınama kararı alınması, Trablus'a yönelik savaşın durdurulması ve saldırı düzenleyen güçlerin saldırı öncesi bulundukları yerlere geri dönmesinin istendiği kaydedildi.

Arap birliğinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

- Ne olmuştu?



Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Trablus'taki saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.



Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.