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UMH uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yaptı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:34
UMH uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yaptı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), uluslararası topluma, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği savaş suçları karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ya bağlı Dışişleri Bakanlığı, Hafter güçlerinin başkent Trablus yakınlarında düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, işlenen bu suçların uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca savaş suçları, insanlığa karşı suçlar hatta terör eylemi düzeyinde olduğu vurgulandı.

Hafter güçlerinin işlediği suçlar ve kasıtlı bombardımanların kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplum ve Afrika Birliği, düzensiz göçmenlerin barındığı merkezi hedef alan Hafter güçlerine ait uçakların kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapılması adına acilen harekete geçmeli."

Uluslararası topluma, Hafter güçlerinin işlediği savaş suçları karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, UMH'nın bu suçların soruşturulması ve belgelenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarla irtibata geçtiği kaydedildi.

- Barınma merkezine saldırıda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirdi

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:34
  1. Hafter
  2. Libya
  3. UMH

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