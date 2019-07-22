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UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği hava saldırısını püskürttü.

UMH tarafından yürütülen Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Halle, Ayn Zara ve Es-Sebia bölgelerine Hafter güçlerince hava saldırısı başlatıldığını aktardı.

Hafter güçlerince düzenlenen hava saldırılarında bazı mevzilerinin vurulduğunu kaydeden Meci, ancak söz konusu saldırıların UMH güçlerince büyük ölçüde püskürtüldüğünü söyledi.

Meci ayrıca Trablus'un güneyindeki Es-Sebia bölgesinde Hafter güçlerinden 11 kişinin yakalandığını ve askeri teçhizatların ele geçirildiğini aktardı.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de "Burkan el-Gadap" adı verilen karşı operasyona geçmişti.

Bir süredir siyasi ve silahlı krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
  1. Hafter
  2. Libya
  3. Trablus
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