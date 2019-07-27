0553 313 94 23

UMH, Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydetti

UMH'ya bağlı güçler Trablus'un güneyindeki General Halife Hafter'in elinde bulunan En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünde kontrolü sağladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
UMH, Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydetti

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin ele geçirdiği Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünü geri aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Hafter'in eline geçen En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünde yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Meci, UMH güçlerinin çatışmaları sürdüğünü ve kampın tamamını yakında kontrol altına alacaklarını ifade etti.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile En-Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
  1. Hafter
  2. Libya
  3. UMH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
    1. Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
    2. "İnfaz yasasında adaletli değişiklik..
    3. Fransa Bisiklet Turu
    4. Devrilen römorkun altında kalan sürücü..
    5. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    6. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    7. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    8. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    9. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    10. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    11. Kula’da şüpheli ölüm
    12. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    13. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    14. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    15. Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı
    16. Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    18. Kanocular madalyalara abone
    19. İzmir'de korkunç olay! Biçerdövere..
    20. Hac için kutsal topraklara gelenlerin..
    21. Kediyi petrol kuyusundan kurtaran..
    22. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    23. Bozcaada'da bağ bozumu etkinliği
    24. Beşiktaş’ın yeni kaptanı Burak Yılmaz..
    25. "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu..
    26. Yer: İstanbul/Fatih! Otel odasında..
    27. Yerel seçimlerde ismi kumpas ile..
    28. “Fındık fiyatları üreticiyi memnun etti”
    29. "İsrafı haram olarak görüyoruz"
    30. Bu çiçekleri kıtır kıtır yiyebilirsiniz!
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz