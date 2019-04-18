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UMH Fransa ile bazı anlaşmalarını askıya aldı

18 Nisan 2019 Perşembe 20:23
UMH Fransa ile bazı anlaşmalarını askıya aldı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya aldı.

UMH İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabına göre, UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Halife Hafter'e desteği dolayısıyla ilgili birimlere Fransa ile yapılan eğitim ve güvenlik gibi birtakım anlaşmaları askıya alma talimatı verdi.

Fransız Le Monde gazetesinde geçen günlerde yer alan, "Fransa'nın Libya'daki gizemli rolüne uluslararası eleştiriler" başlıklı makalede, Paris'in Libya'da Halife Hafter'i perde arkasından destekler tavrının uluslararası tepkilere yol açtığı ifade edilmişti.

- "Fransız danışmanlar Libya'nın Garyan kentinde"

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik başlattığı askeri operasyona destek verdiğini ileri sürmüştü.

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor.


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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:23
  1. Fransa
  2. UMH

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