UMED'den AA ve TRT sitelerine erişim engeline tepki Uluslararası Medya Enformasyon Derneği:- "Batı'yı sansüre 'sansür', darbeye 'darbe' demeye davet ediyoruz"

ANKARA (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişimin engellenmesine tepki gösterildi. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, ülke genelinde AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin UMED tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mısır'daki antidemokratik uygulamalar sınırları aştı. Mısır'da basına sansür ve baskılar devam ederken, AA ve TRT'nin sitelerine erişim engeli getirildi. Basın özgürlüğüne karşı denenen darbe girişimini kınıyoruz. Batı'yı sansüre 'sansür', darbeye 'darbe' demeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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