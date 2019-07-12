UMED Bilişim Akademisi'ne başvurular başladı

ANKARA (AA) - Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneğinin (UMED) Bilişim Akademisi için başvurular başladı.

UMED'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman isimlerle 18 konuda bilişim dersleri verilecek olan akademi için başvurular, 22 Temmuz'a kadar alınacak.

Ücretsiz olan akademiye katılmak isteyenlerin "[email protected]" adresine CV göndermeleri gerekiyor.

Trend Micro Kurumsal Siber Güvenlik Çözümlerinin desteğiyle gerçekleştirilen akademide, derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek. Eğitim sonrasında alanında uzman isimler gençlerle deneyim paylaşımı yapacak.



Eğitimlerin cumartesi ve pazar günleri 17.30'da başlayıp 19.30'da sona ereceği akademide, internet ve aktörleri, internetin yönetimi, internet teknolojileri, güvenli internet, arama motorları, erişim engelleme, sosyal medya, veri analizi, marka yönetimi, siber güvenlik, bilgi güvenliği, siber zorbalık, ağ güvenliği ve siber defans, yemleme, köle bilgisayarlar, içerik düzenlemeleri, içerik analizi ve online gazetecilik dersleri yer alıyor.