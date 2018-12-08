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Erdoğan: Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları görmeyiz

Paris’teki eylemlere ilişkin konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Umarım Paris sokaklarında zulüm 1789 yılında yazıları görmeyiz” dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54
Erdoğan: Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları görmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris başta olmak üzere Fransa’nın birçok kentine yayılan eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Gezi kalkışmasını hatırlatan Erdoğan, "Fransa'daki olayları endişeyle takip ediyoruz. Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız.. Ülkemizin sokaklarını ve caddelerini ateşe boğmaya kalkanlara sessiz olanlar işte görüyorsunuz şimdi ne durumda. Bizim polisimizle alay edenler bizim polisimizin zulüm ettiğini söyleyenler bakın şimdi kendi polisleri neler yapıyor. Umarım Paris sokaklarının duvarlarında da 'zulüm 1789’da başladı' yazıları da görmeyiz. Bağdat caddesinin sokaklarında zulüm 1453’te başladı yazıyorlardı. O vicdansızlar bunları yazdı duvarlara… Ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır." dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Paris

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