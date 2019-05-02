"Umarım daha fazla Türk genci Çince öğrenir"

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye ve Çin'in yükselişte olan ekonomileri olduğunu belirterek, "Umarım her geçen gün daha fazla Türk genci Çince öğrenmeye başlar ve iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirebilmek için katkıda bulunmaya devam eder." dedi.

"18. Çince Köprüsü Üniversite Öğrenciler Arası Çince Yeterlilik Yarışması"nın Türkiye elemesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Konfüçyus Merkezinin ev sahipliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinin ana sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın açılışında konuşan Büyükelçi Deng, yarışmaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akademisyen ve öğretmenlerin çok önemli bir dava için çalıştığına değinen Deng, "Çinde bir atasözü var, 'Öğretmenler insanlık ruhunun mimarıdır.' Burada bulunan bütün öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Çin'in yükselişte olan ekonomileri olduğunu dile getiren Deng, şunları kaydetti:

"Umarım her geçen gün daha fazla Türk genci Çince öğrenmeye başlar ve iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirebilmek için katkıda bulunmaya devam eder. İnanıyorum Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi bu sürece katılanların hayallerini gerçekleştirebilmesi için de çok anlamlı olacaktır."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise yarışmanın dünya çapında, büyük bir etkinlik olduğunu belirterek, programa ev sahipliği yapmaktan memnun olduğunu vurguladı.

Farklı üniversitelerin Konfüçyüs Merkezleri ve Çin Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim gören 20 öğrencinin katıldığı yarışmanın Türkiye elemesinde birinciliği İstanbul Üniversitesinden Okan Karaaslan kazanırken, Ankara Üniversitesinden İrem Songül Alagöz ikinci oldu.

Birinci olan öğrenci Çin'deki final yarışmasına katılacak, ikinci de etkinliği izlemek için Çin'e davet edilecek.