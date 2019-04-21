0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Umarım bu tür provokasyonlardan vazgeçilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "Şu anda yaşanan olay, siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir"- Parti yönetiminin çağrısı üzerine çok sayıda CHP'li, Genel Merkez binasına gelerek Kılıçdaroğlu'nu beklemeye başladı- CHP Genel Merkezi çevresinde emniyet güçleri barikat kurarak güvenlik önlemi aldı

21 Nisan 2019 Pazar 16:23
"Umarım bu tür provokasyonlardan vazgeçilir"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Şu anda yaşanan olay, siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde karşılayacaklarını ifade eden Öztrak, daha sonra teferruatlı açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Öztrak, "Şu anda yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir." diye konuştu.

- Kuzey Ankara Kapısı'nda partililer karşıladı

Öte yandan, Çubuk'tan zırhlı araçla ayrılan Kılıçdaroğlu, Saray mevkisinde, Kuzey Ankara Kapısı'nın bulunduğu yerde bir grup partili tarafından karşılandı.

Zırhlı araçtan inen Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre konuştuktan sonra kendi makam aracına bindi.

Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde CHP Genel Merkezine ulaşması bekleniyor.

Parti yönetiminin çağrısı üzerine çok sayıda CHP'li ellerinde Türk bayraklarıyla Genel Merkez binası önüne geldi. Partililerin, Kılıçdaroğlu'nu bekleyişi sürerken, emniyet güçleri de kurdukları barikatla güvenlik önlemi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:23
  1. Faik Öztrak
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Akademisyen Anne ile müzikli oyunlar
    1. ‘Akademisyen Anne ile müzikli oyunlar
    2. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    3. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
    4. Rusya, Suriye toprağını kiralıyor
    5. Aksaray'da "Turizm Haftası"..
    6. "Umarım bu tür provokasyonlardan..
    7. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    8. Katliamlara karşılık onlarca vatandaş,..
    9. Mazıdağı’nda satranç turnuvası heyecanı
    10. Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor..
    11. Keneden ölen kişinin annesi de..
    12. TBMM'de gündem 23 Nisan
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lankalı..
    14. Başakşehir Spor Ligi’nde kupa coşkusu
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Beşiktaş, 4 önemli eksikle Sivas'a..
    17. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    18. Medel için resmi açıklama geldi!
    19. Akar'dan vatandaşlara sükunet çağrısı
    20. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    21. Şehit annesi: “Sizler de benim..
    22. Sağlıklı gebelik için dikkat edilmesi..
    23. AK Parti heyeti Cumhur İttifakı’nın..
    24. Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale..
    25. Avrupa'dan Sri Lanka'daki kilise ve..
    26. Rusya Suriye’nin Tartus limanını 49..
    27. Bodrum’da 13 katlı dev yolcu gemisine..
    28. Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden..
    29. Mardin polisinden örnek davranış
    30. TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan projeler..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...