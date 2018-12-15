Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı

ANKARA(AA) - Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, "Devletlerin farklı sebeplerden dolayı yarattıkları savaşlar, dönüp dolaşıp kendi ülkelerine zarar vermeye başladı." dedi.

Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, göçmenlerin uyum sorunlarına çözüm getirmek amacıyla "Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı" düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları ve Uygulama Araştırma Merkezi ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (SESRIC) destek verdiği çalıştayda, zorunlu göç konusu ele alındı.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, genç katılımcılara göç meselesini bir sorun olarak görmekten ziyade pozitif yaklaşmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu konuyu fırsatları ve zorluklarıyla değerlendirmeliyiz." dedi.

İnsanları zorunlu göçe iten nedenin savaşlar olduğunu anlatan Küçük, "Artan göç talebi bizlere, devletlerin, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de çıkarttıkları savaşların, dönüp dolaşıp kendi ülkelerine zarar vermeye başladığını gösterdi." diye konuştu.

SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ise insanların ve devletlerin sorumluluklarını hatırlaması gerektiğini vurguladı. Kulaklıkaya, "Göçmenleri baş ağrısı olarak görmek yerine merhametle ev sahipliği yaptığımızda meseleyi fırsata çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Göç sorunuyla ilgilenen ve çeşitli üniversitelerden uzmanların katkı sağladığı organizasyona, yüksek lisans ve doktora yapan yabancı uyruklu öğrenciler de destek verdi.