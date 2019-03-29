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Uluslararası yarışmaların yapılacağı Jandarma Eğitim Birliği Kırıkkale’ye yapılıyor

Jandarma Eğitim Birliğinin Kırıkkale’ye yapımı için ‘Master Plan’ hazırlanıyor.

29 Mart 2019 Cuma 17:05
Uluslararası yarışmaların yapılacağı Jandarma Eğitim Birliği Kırıkkale’ye yapılıyor

Jandarma Eğitim Birliğinin Kırıkkale’ye yapımı için ‘Master Plan’ hazırlanıyor. Uluslararası yarışmaların da merkezi haline gelecek birlik için Jandarma Genel Komutanlığına 17 bin dönümlük arazi tahsisi yapılacak. Bir radyo programına katılan AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı adayı Mehmet Saygılı, “İçişleri Bakanımızın söylediği gibi uluslararası yarışmalarında düzenleneceği bir merkez olacak. Özellikle Kırıkkale bu manada merkez olacağını Sayın İçişleri Bakanımız müjdesini verdi bize” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kırıkkale’de yapılacak askeri yatırımlarla alakalı müjdeyi verdiğini belirten AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, “Karacalı ve Ulaş arasındaki kamu arazileri burada bir vatandaş arazisi yok. Orası 17 bin dönüme yakın bir arazidir. Bunun 7 bin 500 dönümlük arazinin tahsisi bitti ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisi tamamlandı. Şu anda tahsis çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Saygılı, "Jandarmanın Eğitim Komutanlığı, bir tugay seviyesinin de üzerinde olacağını söyledi Sayın İçişleri Bakanımız. Lojistik Komutanlığı, Mühimmat Depo Komutanlığı, Türkiye’deki jandarmanın mühimmatlarının toplandığı yerdir. Yani bir alay seviyesinde. Şu anda buranın büyük bir master planı yapılıyor. Yeni bir bölge daha var o bölgeyle ilgili de inceleme yapıyorlar. Buranın haricinde Ankara’dan taşınacak birliklerle alakalı Kırıkkale’ye gelmesi noktasında bir çalışmamız var. Tabii burada 3 bin, 4 bin sayısı kadar personel olduğunu söylediler ama bu sayılar minimum seviyesinde. Sürekli eğitim için subay, astsubay, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erle burada eğitim görecekler. İçişleri Bakanımızın söylediği gibi uluslararası yarışmalarında düzenleneceği bir merkez olacak. Özellikle Kırıkkale bu manada merkez olacağını sayın İçişleri Bakanımız müjdesini verdi bize. Bu projede çok gecikmeden yapılacağının sözlerini verdiler. Biz bu projenin çalışmasını uzun zamandır sürdürüyorduk söylemedik rakip vilayetlerimiz var. Biz bu yatırımın Kırıkkale’ye gelmesini istiyorduk. Allah’a çok şükürde mahcup olmadık. Destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum, özellikle İçişleri Bakanımıza ve Jandarma Genel Komutanımıza” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:05
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