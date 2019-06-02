Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nden 4. geleneksel iftar

Uluslararası Vizyon Üniversitesi her yıl öğrencilerine yönelik düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği iftar yemeğini bu yıl daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdi.

Uluslararası Vizyon Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin, Matto Başkanı Aydoğan Ademoski, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Mehmed Dursun Erdem, T.C. Üsküp Büyükelçiliği müsteşar ve müşavirleri, kurum müdürleri, STK başkanları, Uluslararası Vizyon Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, üniversite çalışanları, Vizyon öğrencileri ve davetliler katıldı. İftar yemeğinin ardından Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fadıl Hoca, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhan Şener birer konuşma gerçekleştirerek misafirleri selamladılar. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fadıl Hoca, Vizyon üniversitesinin her geçen yıl daha da büyüyen bir aile olduğunu belirterek kısa sürede saygın üniversiteler arasına girdiğini kaydetti.