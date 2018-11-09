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Uluslararası Uzay İstasyonu 10-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye’den geçecek

ABD'li görüntü yönetmeni ve uzay fotoğrafçısı James Neihouse, konuk olduğu üniversitede yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 10-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin üzerinden geçeceğini belirtti.

09 Kasım 2018 Cuma 11:12
Uluslararası Uzay İstasyonu 10-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye’den geçecek

ABD'li Uzay Fotoğrafçısı James Neihouse, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğrenci ve öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çeşitli çalışmalar yapan ve astronotlara uzay fotoğrafçılığı eğitimi sağlayan Neihouse, bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 10-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye üzerinden geçeceğini belirtti.

Kuzeybatıdan güneybatıya gidecek

İHA'nın haberine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ufuk çizgisinin net olduğu yerlerden görülebileceğinin altını çizen Neihouse, 10 Kasım’da saat 06.19 ve 06.23’te parlak bir yıldız olarak görüleceğini belirterek, istasyonun kuzeybatıdan, güneybatı yönüne doğru ilerleyeceğini ifade etti. İstasyonun Türkiye'de 13 Kasım'a kadar görülebileceğini anlatan Neihouse, 13 Kasım Salı günü ise istasyonun görüş açısından çıkacağını söyledi. Neihouse, akıllı telefonlarda bulunan ‘GoISSWatch ISS Tracking’ uygulaması ile istasyonun takip edilebileceğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:12
  1. James Neihouse
  2. Uluslararası Uzay İstasyonu
  3. ISS
  4. 10-13 Kasım
  5. Türkiye

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