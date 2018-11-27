Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta 2 kilo 252 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan ikisine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar S.D, D.M.V. ve tutuksuz yargılanan T.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz yargılanan sanık T.B'nin beraatini, diğer sanıklar S.D. ve D.M.V'nin ise cezalandırılmalarını talep etti.



Tutuklu sanık S.D, savunmasında uyuşturucu paketlerini diğer sanık T.B'den aldığını ve paketleri tekrar bu kişiye geri vereceğini ileri sürerek, "Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz yargılanan T.B. de diğer sanıklarla aynı araçta sadece 10 dakika yolculuk yaptığını, sınır kapısından yürüyerek geçtiğini ifade ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanıklardan T.B'nin beraatine karar verirken, diğer sanıklar S.D. ve D.M.V'yi ise 17 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

- Olay

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2016 yılının Nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde, 2 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili Bulgaristan vatandaşları S.D, D.M.V. ve Türk vatandaşı T. B. hakkında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu madde ithal etme" suçundan dava açılmıştı.



