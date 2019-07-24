Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da devam ediyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, 81 ilden UMKE personelinin katıldığı 8. Ulusal UMKE Tatbikatı için Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan kamp alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tatbikat alanında Vali Aydın Baruş’u karşılayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, incelemeler esnasında paydaş kurumların katılımıyla 22-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tatbikata 500 UMKE’nin yanı sıra 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin de katıldığını söyledi.

7 farklı etaptan oluşan tatbikatın bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirileceğini ifade eden Bentli, senaryolar hakkında da bilgiler verdi.

Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan UMKE Tatbikat alanını ziyaret eden Vali Baruş, burada yapılan bu tatbikat ve çalışmaların yurt içinde veya yurt dışında yaşanacak olan olağanüstü durumlara müdahale etmeye hazır olduğumuzu göstermek açısından çok anlamlı olduğunu ifade ederek tatbikatta görev alan tüm personeli kutladı.