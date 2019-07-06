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Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de 2020 yılında düzenlenecek olan 14.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de 2020 yılında düzenlenecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel Değerlendirme ve Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülşen Birgül Ağdemir, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Su, kongreye 60’ın üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılacağını belirterek, Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak kongrenin önemine değindi.


Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz tarafından kongreye hazırlık süreci ile ilgili bilgi verilmesinin ardından görüş ve önerilerde bulunulması ile toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
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