Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası - Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi



EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcu katıldı. Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 400 metre serbest: 1. Merve Tuncel 2. Ecem Dönmez 3. Sıla Özkazanç Erkekler 200 metre serbest: 1. Demirkan Demir 2. Yiğit Aslan 3. Batuhan Filiz Kadınlar 100 metre kelebek: 1. Aleyna Özkan 2. Merve Tuncel 3. Mehlika Kuzeh Yalçın Erkekler 100 metre kelebek: 1. Pavel Pakhomov (Rusya) 2. Berk Özkul 3. Rasim Oğulcan Gör Kadınlar 200 metre sırtüstü: 1. Sudem Denizli 2. Doğa Babacan 3. Azra Begüm Umut Erkekler 200 metre sırtüstü: 1. Berke Saka 2. Melikşah Düğen 3. Taylan Özgür Ercan Kadınlar 100 metre kurbağalama: 1. Deniz Ertan 2. Defne Coşkun 3. Yağmur Soyerdem Erkekler 100 metre kurbağalama: 1. Berkay Ömer Öğretir 2. Demirkan Demir 3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna) Kadınlar 100 metre serbest: 1. Selen Özbilen 2. Sıla Bilgi 3. Şevval Köseoğlu Erkekler 50 metre serbest: 1. Pavel Pakhomov (Rusya) 2. Berkay Koru 3. Ozan Kemer

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