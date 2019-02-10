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Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

- Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi

10 Şubat 2019 Pazar 22:01
Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası


EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 400 metre serbest:

1. Merve Tuncel

2. Ecem Dönmez

3. Sıla Özkazanç

Erkekler 200 metre serbest:

1. Demirkan Demir

2. Yiğit Aslan

3. Batuhan Filiz

Kadınlar 100 metre kelebek:

1. Aleyna Özkan

2. Merve Tuncel

3. Mehlika Kuzeh Yalçın

Erkekler 100 metre kelebek:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berk Özkul

3. Rasim Oğulcan Gör

Kadınlar 200 metre sırtüstü:

1. Sudem Denizli

2. Doğa Babacan

3. Azra Begüm Umut

Erkekler 200 metre sırtüstü:

1. Berke Saka

2. Melikşah Düğen

3. Taylan Özgür Ercan

Kadınlar 100 metre kurbağalama:

1. Deniz Ertan

2. Defne Coşkun

3. Yağmur Soyerdem

Erkekler 100 metre kurbağalama:

1. Berkay Ömer Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)

Kadınlar 100 metre serbest:

1. Selen Özbilen

2. Sıla Bilgi

3. Şevval Köseoğlu

Erkekler 50 metre serbest:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berkay Koru

3. Ozan Kemer

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:01
  1. Türkiye Yüzme Federasyonu
  2. Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası
  3. yüzme

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