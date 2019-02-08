Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası Organizasyonda ilk gün tamamlandı

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya’dan sporcular çeşitli kategorilerde yarıştı. Organizasyonda ilk gün yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar: Kadınlar 800 metre serbest 1. Merve Tuncel 2. Sıla Özkazanç 3. Ecem Dönmez Erkekler 800 metre serbest 1. Yiğit Aslan 2. Nikita Ostapenko (Ukrayna) 3. Anılcan Oktay Kadınlar 400 metre karışık 1. Deniz Ertan (Yeni Türkiye rekoru) 2. Doğa Babacan 3. Defne Taçyıldız Erkekler 400 metre karışık 1. Alpcan Örnek 2. Melikşah Düğen 3. Taylan Özgür Kadınlar 50 metre sırtüstü 1. İlayda Kargın 2. Leyla Özdoyuran 3. Selen Özbilen Kadınlar 50 metre kurbağalama 1. Ilgın İlter 2. Yağmur Soyerden 3. Yosun Hacıfazlıoğlu Erkekler 50 metre kurbağalama 1. Berkay Öğretir 2. Demirkan Demir 3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna) Kadınlar 50 metre kelebek 1. Aleyna Özkan 2. Defne Kurt 3. Olcaytu Hatipoğlu Erkekler 50 metre kelebek 1. Pavel Pakhomov (Rusya) 2. Berk Özkul 3. İlker Altınbilek





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