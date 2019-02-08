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Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

Organizasyonda ilk gün tamamlandı

08 Şubat 2019 Cuma 22:10
Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya’dan sporcular çeşitli kategorilerde yarıştı.

Organizasyonda ilk gün yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 800 metre serbest

1. Merve Tuncel

2. Sıla Özkazanç

3. Ecem Dönmez

Erkekler 800 metre serbest

1. Yiğit Aslan

2. Nikita Ostapenko (Ukrayna)

3. Anılcan Oktay

Kadınlar 400 metre karışık

1. Deniz Ertan (Yeni Türkiye rekoru)

2. Doğa Babacan

3. Defne Taçyıldız

Erkekler 400 metre karışık

1. Alpcan Örnek

2. Melikşah Düğen

3. Taylan Özgür

Kadınlar 50 metre sırtüstü

1. İlayda Kargın

2. Leyla Özdoyuran

3. Selen Özbilen

Kadınlar 50 metre kurbağalama

1. Ilgın İlter

2. Yağmur Soyerden

3. Yosun Hacıfazlıoğlu

Erkekler 50 metre kurbağalama

1. Berkay Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)

Kadınlar 50 metre kelebek

1. Aleyna Özkan

2. Defne Kurt

3. Olcaytu Hatipoğlu

Erkekler 50 metre kelebek

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berk Özkul

3. İlker Altınbilek



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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:10
  1. EDİRNE
  2. şampiyona
  3. yüzme

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