Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası Organizasyon eleme yarışlarıyla başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup başladı. Türkiye ile Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya’dan 311 yüzücünün kulaç atacağı Edirne Cup, 3 gün sürecek. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyon, 800 metre kadınlar serbest elemeleriyle başladı. Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışmanın Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ikinci olimpik yarışma olduğunu söyledi. Edirne Cup'ın birincisinin düzenlendiğini belirten Çoban, "Şampiyonaya ülkemiz de dahil 7 ülke katılıyor. 6 misafir ülkeden 54 sporcu yarışıyor. Toplam 311 sporcu şampiyonaya katılıyor." diye konuştu.



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