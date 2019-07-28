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"Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali"

Rize'deki festival kapsamında düzenlenen en hızlı çay içme yarışmasında katılımcılar 2 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmek için yarıştı

28 Temmuz 2019 Pazar 00:10
"Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali"

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali kapsamında yapılan en hızlı çay içme yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Ardeşen Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakamlık önünde bir araya gelen farklı ülkelerin halk dansları toplulukları, tulum, gayda ezgileri ve kültürlerine özgü dans figürleriyle eski terminal alanına yürüdü.

Burada, Rize, Ankara, Gümüşhane ve Bursa'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Bulgaristan, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan'dan yaklaşık 500 dansçı gösteri yaptı.

Daha sonra en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Yarışmacılar, 2 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı, İran'dan katılan Emin Eisazadeh kazandı.

Eisazadeh, "Çayı içerken ağzımın yandığını hissetmedim. Sadece içmeyi düşündüm. İçtim gitti, birinci olmayı düşünmedim. Birinci oldum mutluyum." dedi.

Eisazadeh'a, festival komitesi tarafından birincilik kupası ve çeşitli hediyeler verildi.



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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:10
  1. çay
  2. Dans
  3. Rİze
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