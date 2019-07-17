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Uluslararası Troia Festivali için STK’lar ile görüşüldü

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, maddi sıkıntılar sebebiyle daha önce iptal kararı verilen 56.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
Uluslararası Troia Festivali için STK’lar ile görüşüldü

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, maddi sıkıntılar sebebiyle daha önce iptal kararı verilen 56. Uluslararası Troia Festivali hakkında STK temsilcileri ile bir araya geldi.


Yarım asırlık Uluslararası Troia Festivalinin konuşulduğu toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın yanı sıra, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının temsilcileri katıldı. Toplantı notlarını basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Gökhan, hem bu sene hem de ileri ki yıllar için festivalin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda görüşme yapıldığını söyledi. Başkan Gökhan, belediye bütçesinin kaynaklarının oldukça düştüğünü, vatandaşın ödeme zorluğu içerisinde bulunması nedeniyle belediyeye olan borçlarını ödemede sıkıntıların olduğunu, Ankara’dan gelen vergilerden kesilen payların düşmüş olması dolayısıyla İller Bankası paylarının da düşmesi gibi nedenlerle bu yıl Troia Festivalini daha önce yapamayacaklarını açıkladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan, bu festivalin bir biçimde İl Özel İdarenin, Gestaş’ın ve diğer kurumların sponsorluğuyla yapılabileceğini belirtmesi üzerine biz de memnuniyetle bir inceleyelim, olabiliyorsa yapalım dedik. Şimdi de bununla ilgili bir toplantı düzenledik. Bu konuda bir çalışma yapacağız” dedi.



Bu sene için de çalışma yapılacak


Bu sene küçük çaplı da olsa bir festivalin yapılıp yapılamayacağına ilişkin inceleme yapılacağını kaydeden Başkan Gökhan, “Festivalin daha ileri bir tarihte yapılması konusunda bir fikir ortaya çıktı. Yani 10-16 Ağustos’ta değil, 10 Eylül’e kadar bir süreçte yapılmasının daha uygun olacağı konusunda bir görüş oluştu. Bu yılla ilgili, en azından sembolik olarak yapabilmek için bir arayışımız olacak. Tabi bunun için yeniden organize olmalıyız. Ayrıca bu, ilgili birimlerle sponsorluk anlamındaki taleplerimize verilecek cevaplara da bağlı. Çanakkale Belediyesi olarak tabi destek veririz ama gerekli katkıları sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.



"Önemli olan festivalin sürdürülebilirliğinin sağlanması"


Toplantının en önemli çıktısının festivalin ileri yıllarda da kesintiye uğramaması için yapılacak çalışmalar olduğunu dile getiren Başkan Gökhan, “Bu toplantının en önemli çıktısı şu oldu; bu festival konseptinin, içeriğinin ve sponsorluk konularının yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması kararı çıktı. Bu festivali sadece belediyenin planladığı, yaptığı bir festival değil, aynı zamanda bir komitenin hatta belki bir vakfın veya buna benzer bir oluşumun üstlendiği ama belediyenin de başında olduğu, sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi için görüşler bildirildi. Bu ekonomik sıkıntıların seneye de devam etmeyeceğini kimse garanti edemez. Dolayısıyla güçlü sponsorların desteği alınabilirse ve daha kurumsal hale gelirse, daha iyi olacağı konusunda görüş ortaya çıktı. Biz de oturup bu konuda küçük bir komisyon kurarak, özellikle turizmciler, üniversitenin turizm bölümü ve ilgili STK’lar olmak üzere önümüzdeki yıllarla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu toplantı verimli bir toplantı oldu. Bu sene festival olur, olmaz bakacağız ama festivalin ileriki yıllarda da sekteye uğramaması için ana sponsorlar kanalıyla, hep birlikte, sadece belediyenin değil, Çanakkale’nin konuyla ilgili oluşumlarının ve kurumlarının da işin içinde olduğu bir sürece evrilmesi için çaba gösterilecektir” ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, toplantıyı basın mensuplarının sorularını cevaplayarak noktaladı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
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