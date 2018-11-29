"Uluslararası toplum Filistin'le dayanışmasını somut adımlara dönüştürmeli"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi, uluslararası topluma Filistin halkıyla dayanışmasını, somut adımlara dönüştürmesi çağrısında bulundu.

Aşravi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1947 yılında öngördüğü Filistin'in bölünmesi meselesinin, Filistin halkının yaşadığı dramın bir başlangıcı olduğunu kaydetti.

Aşravi, Filistin halkıyla dayanışma için uluslararası bir takım gün ve etkinliklerin olduğuna işaret ederek, ancak bunun, savunmasız Filistin halkının karşı karşıya kaldığı zulüm ve trajedi gerçeğini değiştirmediğine dikkati çekti.

Filistin devletini tanımanın "barışın anahtarı" olduğunu belirten Aşravi, "İsrail'in ihlal ve işlediği suçlara göz yumulmaması ve işgal devletinin hesap vermesi" gerektiğini kaydetti.

Aşravi, uluslararası topluma Filistin halkıyla dayanışmasını, yıllık yapılan kutlama ve sloganlardan öteye taşıyarak, pratik ve somut adımlara dönüştürmesi çağrısında bulundu.