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Uluslararası Tayland İpek Festivali'nde Türk motifleri tanıtıldı

Bangkok'ta düzenlenen 1. Uluslararası Tayland İpek Festivali'nde Türk motiflerinin kullanıldığı koleksiyon sergilendi

04 Aralık 2018 Salı 19:14
Uluslararası Tayland İpek Festivali'nde Türk motifleri tanıtıldı

BANGKOK (AA) - Tayland Uluslararası İpek Moda Haftası kapsamında, 2018 Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı vesilesiyle başkent Bangkok'ta 1. Uluslararası Tayland İpek Festivali düzenlendi.

Festival kapsamında, Central World Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen defileye, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ve Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat katıldı.

Programda Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı ve geleneksel Türk motiflerinin kullanıldığı koleksiyon, Türk müziği eşliğinde sergilenirken, Kenya, Slovakya, Ukrayna ve Tayland kültürüne özgü kıyafetler de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergilenen kıyafetlerdeki 2018 Troya Yılı'nı yansıtan motifler, Hititlere uzanan Anadolu medeniyetlerine ait unsurlar ve Osmanlı nakışları dikkati çekti.

Defilenin ardından Büyükelçi Akgün, Özceyhan'a hediye takdim etti.

Etkinlik alanına kurulan stantta ise ziyaretçiler, lokma tatlısı, poğaça ve mercimek köftesi gibi lezzetleri tadarken, Türk kültürüne dair tanıtıcı görselleri inceledi.

Programın ardından Kültür Bakanı Rojpojchanarat, Özceyhan ve Büyükelçi Dağdelen'i çalışmalarından ötürü tebrik etti.

2018 Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında Tayland'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği etkinlikler aralık ayı boyunca devam edecek.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:14
  1. ahmet özceyhan
  2. Bangkok
  3. Tayland
  4. Uluslararası Tayland İpek Festivali
  5. Vira Rojpojchanarat

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