Uluslararası sulardaki "Birlik Operasyonu" Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 230 personelin katılımıyla uluslararası sularda 15 Nisan'da düzenlenen operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı- Görüntülerde, uyuşturucu yüklü teknenin takibi, operasyon anı ve yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirilmesi yer alıyor

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 230 personelin katılımıyla uluslararası sularda 15 Nisan Pazartesi günü düzenlenen "Birlik Operasyonu"nun görüntüleri basın mensuplarına dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, operasyona katılan unsurların uyuşturucu yüklü Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyi takipleri, operasyonun planlanması ve müdahale anları yer alıyor. Kayıtlarda, mürettebatın gözaltına alınması ve yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirildiği anlar da görülüyor. Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilmişti. Örgüt mensuplarının uyuşturucuyu, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak, Türkiye kara sularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine, tekneye Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlenmişti. Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, 230 personel ile 2 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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