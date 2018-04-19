Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda flaş gelişme
Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.19 Nisan 2018 Perşembe 22:24
Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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