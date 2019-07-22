Uluslararası şölenler Dede Korkut Türbesi ziyaretiyle başladı

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslarası Kültür ve Sanat Şölenleri, Dede Korkut’’un Masat Köyü’ndeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Türksav Başkanı Yahya Akengin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, farklı illerde kenti temsil eden derneklerin başkanları, çeşitli ülke ve illerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ziyarette Dede Korkut’un kabri başında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından Dede Korkut’a ait duanın okunmasının ardından Dede Korkut’un kabrine şölen komitesi adında protokol üyeleri tarafından çelenk bırakıldı.

Türbe önde bir açıklama yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, hikâyelerinde verdiği birlik ve beraberlik mesajlarıyla Dede Korkut’un tüm insanlığın ortak değeri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“25. Uluslarası Bayburt Dede Korkut ve Sanat Şölenlerinin bugün başlangıcını yapıyoruz. Dede Korkut türbesinin önündeyiz. Bu vesileyle Dede Korkut başta olmak üzere bütün tarihi şahsiyetleri rahmetle yâd ediyorum. Bu şölen vesilesiyle gerek yurt içinden gerek yurt dışından, kardeş cumhuriyetlerden ilimize teşrif eden bütün misafirlerimize bir kere daha ilin valisi olarak hoş geldiniz diyorum. Yoğun bir katılımla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda misafirlerimiz var. Basın yayın organlarının vesilesiyle Türk dünyasındaki kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Dede Korkut, Türk dünyasının ve insanlığın ortak değeri. Mesajları da ortak; hem inanç değerlerimizi hem de kültür değerlerimizi kapsayan mesajları var. Dede Korkut mesajlarında birlik var, beraberlik var, hoş görü var. Bu şölen vesilesiyle Bayburt birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Bütün iyi dilekleriyle, sevgi ve saygıyla herkesi kucaklıyor. Bu duygularla etkinliklerimizin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyor ve sesimizin ulaştığı herkese gönülden selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz.”

Kendimizi sorumlu hissetmeliyiz

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise, Dede Korkut şölenleri vesilesiyle milli bilincimizi yüksek tutmak ve kültürümüzün dinamiklerini gelecek nesillere aktarmak üzere herkesin kendisini sorumlu hissetmesi gerektiğini ifade ederek, “Türk dünyasının muhtelif bölgelerinden Bayburt’umuza gelen konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Dede Korkut’un otağından bütün İslam dünyasına, Türk dünyasına selamlar gönderiyorum, hürmetler gönderiyorum. Biz Dede Korkut Şölenleri vesilesiyle milli bilincimizi yüksek tutmak ve kültürümüzün dinamiklerini yeni nesillere aktarmak üzere kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu açıdan Bayburt Belediye başkanlığımızın ve Bayburt Valiliğimizin yapmış olduğu ve her yıl tekrarlanan bu şölenlerin idrakimizin derinleşmesine ve yarınlara ait ufuklarımız daha geniş tutmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kültürel dokuyu aktarmanın gayreti içerisindeyiz

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yaptığı açıklamada, Dede Korkut’un ayak izlerini takip ederek onun geriye bıraktığı kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisinde olduklarını burgulayarak, “Türklerin ortak atası Dede Korkut’un kabrinin önündeyiz. Dede Korkut diyarı Bayburt’tan anayurda selam olsun, Türk dünyasına selam olsun. Şuanda Bayburt’ta 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini başlatıyoruz. Bu vesileyle bu vesileyle Türk dünyasından gelerek aramızda bulunan konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bayburtlu hemşehrilerimiz ve konuklarımızla Dede Korkut’un ayak izlerini takip ederek onun geriye bıraktığı kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisindeyiz. Biz Bayburt Belediyesi, Bayburt Valiliği ve tüm kurumlarımızla birlikte bu güzel organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretçiler buradaki programın ardından Masat Yaylası’ndaki Masat Köyü Derneği’nin düzenlediği etkinliğe hareket etti.