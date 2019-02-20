0553 313 94 23

‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi, 170 saatlik Medikal İngilizce Eğitimi’nin ardından başarıyla sona erdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi, 170 saatlik Medikal İngilizce Eğitimi’nin ardından başarıyla sona erdi.


Edirne’deki sağlık kurumlarında sağlık turizmi alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalarla irtibat kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun hedeflendiği Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi eğitimleri Dünya Dil Kursu Öğretmenleri Özlem Kâhyacı, Emine Demiröz, Sema Pekin ve Neşe Safa tarafından verildi.


Proje kapsamında sağlık turizmi ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 24 sağlık personeli iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu Medikal İngilizce eğitimi aldı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları takdim edildi.


Sertifika törenine Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yrd. Op. Dr. Eyüp Kâhya, Sağlık ve Tıbbi Cihaz Birim Sorumlusu Dr. Ceren Yöndem, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü ve diğer yöneticiler katıldı.


Sertifika töreni sonrasında, bölgesel öncelikler ve sağlık alanında yapılabilecek farklı grup çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sertifika alan medikal İngilizce gurubu tarafından Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik hastanede bir günü anlatan kısa bir tiyatral gösteri sergilendi.


Sertifika töreninde konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Medikal İngilizce eğitimi ile kişisel gelişimin desteklendiği bu tür proje çalışmaları kurumsal kapasitemizi de artırmaktadır. İnşallah farklı projeler ile böyle güzel, gelişime destek veren farkındalık oluşturan çalışmalarımız devam edecektir. Çok güzel bir çalışma ve emek ortaya konulmuş. Gülen yüzlerinizde; herkesin bu eğitimden keyif aldığını, mutlu olduğunu, bizlere katkıda bulunduğunu görmek, bizleri de çok mutlu etmektedir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    1. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    2. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    3. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün..
    6. Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri..
    7. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı
    8. “Doğa tahribatı ve iklim değişikliği..
    9. Akdeniz'de deprem
    10. ‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi..
    11. Bahçeli sinyali verdi! "Böyle bir..
    12. Haluk Alıcık ustalık dönemi..
    13. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürler..
    14. Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
    15. "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"
    16. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e çıktı
    17. Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
    18. Freni patlayan hafriyat kamyonu,..
    19. Galatasaray’dan taraftarlarına öneri..
    20. Cumhur ittifakı kapsamında geri..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"