



İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında 1-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış töreni ve kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törene İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları Atalay Bahar, Haydar Özdemir ve Muharrem Yazgan, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, turnuvada yer alacak takımların oyuncuları ve davetliler katıldı.

"Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul'umuz, tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yapmıştır. Gün boyu hiç durmayan 15 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Konumu dolayısıyla Kültürel zenginlikleri içinde barındıran nadide bir güzelliktedir." sözleriyle konuşmasına başlayan Atalay Bahar, şunları söyledi:

"Bu zor görevi yerine getirirken gücümüzü tarihimizden, köklü devlet geleneğimizden ve milletimizden almaktayız. Dünyanın her yerinde insanları din, dil, ırk, cinsiyet farketmeksizin insanları bir araya getiren ortak nokta spor faaliyetleridir. Dünyanın, sporun birleştirici gücüne ihtiyacı var. Bu bakış açısıyla 7 ülkeden meslektaşlarımızın ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası polis turnuvasına katılan ülkelerle dostluğumuzu pekiştireceğimize, misafirlerimizin hem bizleri hem de birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı yakalayacağına inanıyorum. Yedi ülkeden misafirlerimizi sadece müsabakalar için değil aynı zamanda Türk polisinin, Türk insanının misafirperverliğini görmeleri için buraya davet ettik. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini arzu ediyoruz. Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hüsnü Güreli'ye ve ulaşım sponsoru olduğu için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya teşekkürlerimi iletiyorum."





- Gruplar





Kura çekimi sonucunda gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu: Azerbaycan, İtalya, Türkiye, Katar

B Grubu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Rusya, İspanya





- Final maçı Türk Telekom Stadı'nda





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı'nın yanı sıra Rusya, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Katar ülkelerinden polis futbol takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva, yarın milli takım tesislerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Takımlar 4'erli iki grupta yer alacağı turnuvada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Çapraz eşleşme sonucunda oynanacak yarı final maçlarının ardından finale yükselecek takımlar belli olacak.

Turnuvanın final mücadelesi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde saat 16.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği turnuva boyunca misafir ülke polis mensupları, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görme şansı elde edecek.

Turnuva için Türkiye'ye gelen takımlar 8 Nisan Pazartesi günü ülkelerine dönecek.



